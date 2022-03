Casalbordino, raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina all’Ite "G. Spataro"

CASALBORDINO - Non c'è scuola dove gli scatoloni non siano già pronti: indumenti e medicinali. Dal bidello alla preside, dagli insegnanti ai loro studenti e genitori, si sono dati tutti un gran da fare.

Presso l’Ite "G.Spataro", sede di Casalbordino, in Via del Sole 35, vista la situazione in cui versano gli sfollati ucraini, molti ragazzi hanno deciso di lanciare all'interno dell’Istituto una raccolta di beni di prima necessità in collaborazione con la Protezione Civile di Casalbordino. Con il consenso della dirigente scolastica, Aida Marrone, i ragazzi dell'Ite stanno gestendo tutta la raccolta occupandosi dello smistamento, della catalogazione e del re-imballaggio dei beni portati da studenti, loro famiglie e docenti.

"Sapendo che ragazzi e ragazze della nostra età - spiega Ivan Di Battista, uno studente dell’ Istituto - ora, anziché essere in classe, vivono nei sotterranei e nelle metropolitane per paura delle bombe, per esprimere la nostra vicinanza e solidarietà ci siamo organizzati per dare un minimo contributo in loro sostegno per la tragedia che stanno vivendo".

È un tam tam partito negli ultimi giorni in rete, in tantissimi chiedono come aiutare le iniziative di singoli e associazioni per raccogliere materiale per la popolazione civile e i soldati ucraini impegnati nella resistenza contro l'attacco lanciato dalla Russia di Putin. Ma nelle ultime ore è evidente che serviranno anche altre risorse per sostenere le centinaia di migliaia di profughi che stanno lasciando l'Ucraina per fuggire da bombe e missili.

La scuola si mobilita per la pace. Da Palermo a Trento: chi raccoglie fondi e generi di prima necessità, chi disegna, chi scrive lettere ai signori della guerra. Chi mette in gioco i corpi con flash mob creativi, chi tappezza i cancelli degli istituti con cartelloni e striscioni dove il messaggio è univoco: pace, pace, pace.