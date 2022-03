Variante alla SS16, la soluzione di Anas è troppo impattante

VASTO - Un progetto impattante che non è stato "proposto" ma "imposto". Questo quanto sostenuto dal sindaco di Vasto, Francesco Menna, che ha ricevuto la convocazione della Conferenza di Servizi semplificata per discutere il progetto di variante alla SS16 presentato da Anas.

Questa mattina, insieme ai rappresentanti dell'amministrazione e al consigliere regionale pentastellato Pietro Smargiassi, si è tenuta in Comune una conferenza stampa per esporre la soluzione approntata da Anas.

Una soluzione quanto mai impattante che prevede, in 9 chilometri circa, ben 3 gallerie e 4 viadotti e più precisamente una galleria che da via Trave sbuca al di sotto della zona di San Michele, più un viadotto che giunge fino alla stazione di Vasto-San Salvo.

La variante presentata dall'Anas non ha accolto il parere favorevole di sindaco e amministrazione. Ma intanto la Regione Abruzzo ha indetto una Conferenza di Servizi Preliminare per il 6 aprile alle ore 10.30 nella sede di Pescara della Regione Abruzzo. L'amministrazione di Vasto, però, dà ad intendere che già si prevede battaglia.