Scerni, Pnrr Scuola: 4 milioni di euro per progettazione di due strutture

"Il Comune di Scerni lavora ad un finanziamento da circa 4 milioni di euro per "La scuola per l'Italia di domani". Ci siamo candidati, attingendo alle opportunità fornite dal Piano nazionale di ripresa e resilienza non a caso denominata New generation Italia, per riqualificare le nostre strutture scolastiche. Ci stiamo proiettando verso la scuola del futuro, il nostro sguardo e le nostre azioni sono rivolte soprattutto ai più giovani". Ad annunciarlo è il sindaco Daniele Carlucci che, per il tramite dell'Ufficio Lavori Pubblici, ha presentato la scheda tecnica di progetto rispondendo al Pnrr che prevede la misura di potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione.

Per la precisione – sottolinea Carlucci - abbiamo presentato un progetto per costruzione di nuovo plesso scolastico di Via IV Novembre dove vorremmo portare tutte le classi scolastiche di ogni ordine a partire dall'infanzia con nuovi e accoglienti spazi funzionali, servizi e dotazioni tecniche e tecnologiche per garantire sicurezza e funzionalità per le attività didattiche. Un secondo progetto, invece, riguarda il potenziamento del nido con l'obiettivo di fornire maggiori spazi andando ad inserire nella struttura la mensa scolastica.

Il Comune di Scerni da subito sta dedicando massima attenzione alle opportunità previste dai finanziamenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nelle prossime settimane continueremo a lavorare per cogliere tutte le opportunità per portare avanti le idee innovative e di sviluppo per la cittadina di Scerni".