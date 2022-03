Risposta al di sopra delle aspettative, proseguono le gare di solidarietà per l’Ucraina

VASTO E VASTESE - Numerose le manifestazioni di solidarietà per il popolo ucraino, afflitto in questi giorni da un conflitto militare con la Russia. La tensione non accenna a diminuire, nonostante i frenetici negoziati: da una parte c’è la Nato che preme su Mosca affinché torni sui suoi passi, dall’altra Vladimir Putin che messo nell’angolo risponde alle sanzioni comminate dall’occidente con un’aggressività sempre più preoccupante. Dinanzi a un conflitto in cui tutte le parti hanno le loro colpe, il mondo non resta fermo a guardare e invia supporto agli unici veri innocenti: i civili.

Anche nel nostro territorio sono in corso molte iniziative per il sostegno della popolazione civile in Ucraina. Abbiamo contattato gli organizzatori delle iniziative realizzate a Vasto, San Salvo e Pollutri.

Giovanni Greco, delegato della filiale di Vasto dell’associazione Bethel Italia ci ha risposto direttamente dal primo camion che sta guidando in queste ore per arrivare in Ucraina. «Sono personalmente meravigliato, la risposta della cittadinanza si è rivelata davvero al di sopra di tutte le nostre aspettative. Grazie anche a diverse collaborazioni con associazioni del territorio, stiamo raccogliendo molto materiale per bambini: biscotti, latte in polvere e vestiario. La popolazione ucraina fatica a trovare i generi alimentari di prima necessità nei supermercati - spiega il delegato - adesso cercheremo di continuare con la raccolta soprattutto di vestiti e altro materiale utile e ricordiamo che nella giornata di domani, 5 marzo, sarà possibile donare anche presso i supermercati Lidl di Vasto e San Salvo durante il loro orario di apertura al pubblico».

Anche la Pro loco di San Salvo manifesta entusiasmo per i risultati finora raggiunti con la raccolta di solidarietà. Ne abbiamo parlato con il segretario, Maria Sabatini: «Siamo molto soddisfatti, in totale abbiamo già raccolto 37 cartoni di viveri e vestiario, ma ora servono mascherine, guanti, garze e farmaci da banco. Raccoglieremo finché ce ne sarà la necessità», conclude.

Situazione analoga a Pollutri, dove ci ha risposto il presidente della Pro loco, Giuseppe D’Attilio: «Abbiamo raccolto molto materiale e ringraziamo la cittadinanza che ha risposto in maniera così generosa donando cibo e prodotti soprattutto per bambini. Continueremo anche nei prossimi giorni, ora speriamo di raccogliere anche disinfettanti, farmaci e prodotti per proteggersi dal Coronavirus» conclude, aggiungendo che è possibile donare anche in alcuni esercizi commerciali del Comune di Pollutri. La lista di queste attività è disponibile sulla pagina Facebook della Pro loco.

