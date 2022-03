La Protezione civile di Casalbordino raccoglie materiale pro Ucraina

La Protezione civile di Casalbordino, mobilitata con molti volontari a favore della popolazione ucraina. Si tratta di una raccolta di farmaci che le persone potranno acquistare nelle farmacie che aderiscono abitualmente alla campagna.

Oltre ai medicinali sono necessarie bende di tutte le misure, bende elastiche, garze, disinfettanti, cassette di pronto soccorso, lacci emostatici, mascherine, cerotti di fissaggio, cerotti per iniezioni, cerotti sterili per ferite, cerotti di sutura a strisce, bende per medicazioni da ferite, materiale per sutura, maglie tubolari per medicazioni, bende adesive, bende alla colla di zinco e tutti farmaci di primo impiego.

Sono necessari altri materiali, quali torce elettriche portatili e batterie, nastro adesivo multiuso, gruppi di continuità, nastro rinforzato in tessuto poliestere per riparazioni resistenti all’acqua. E' un tam tam partito negli ultimi giorni in rete in tantissimi chiedono come aiutare, le iniziative di singoli e associazioni per raccogliere materiale per la popolazione civile e i soldati ucraini impegnati nella resistenza contro l'attacco lanciato dalla Russia di Putin. Ma nelle ultime ore è evidente che serviranno anche altre risorse per sostenere le centinaia di migliaia di profughi che stanno lasciando l'Ucraina per fuggire da bombe e missili. Il materiale si potrà consegnare alla sede della Protezione civile in via Dei Giardini, si raccomanda di non portare roba usata.Serve tutto, davvero tutto. Cibo, medicinali, vestiti.