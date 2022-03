Vasto Basket sconfitta e staccata in classifica dal Pescara Basket

VASTO - Dopo la sconfitta di settimana scorsa contro il Teate Chieti, un altro recupero è amaro per la Vasto Basket. Nel recupero della 6ª giornata di ritorno i ragazzi di Di Salvatore al PalaElettra di Pescara si fanno battere 92-80 dai padroni di casa del Pescara Basket.

Una partita difficile per i biancorossi, sconfitti in tutte e quattro le frazioni (21-14, 39-38, 69-64, 92-80), nonostante durante il secondo quarto si fossero ritrovati in vantaggio, prima di essere rimontati. Nel finale della sfida Murolo ha ridato speranza ai suoi pareggiando i conti sul 77-77, ma il suo canestro a nulla è servito perchè i biancazzurri negli ultimi minuti hanno scavato un solco insormontabile per la Vasto Basket.

In questo modo in classifica i biancorossi, che prima del match avevano gli stessi punti dei padroni di casa, vedono staccarsi di due punti il Pescara Basket. Raupys e compagni domenica pomeriggio ospiteranno il Nuovo Basket Aquilano per un nuovo riscatto.

g.d.c.