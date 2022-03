Conflitto Ucraina-Russia. Le iniziative di solidarietà del territorio

Molte sono le iniziative che sono state poste in essere per il sostegno alla popolazione dell’Ucraina, in conflitto con la Russia da più di una settimana. Lo scontro, nonostante i frenetici negoziati, non accenna a placarsi e il “cessate il fuoco” sembra ancora molto lontano. Kiev avrebbe richiesto anche la mediazione della Repubblica Popolare Cinese; si spera quindi che l’ascendente di Xi Jinping su Vladimir Putin possa in qualche modo portare dei miglioramenti e raffreddare una situazione a dir poco esplosiva.



Abbiamo raccolto alcune iniziative in questa pagina.

Vasto: Scuola dell'Infanzia "L'Albero azzurro", in Corso Mazzini 531, dalle ore 7:30 alle ore 18:00.

Quanto donato sarà portato a Bologna alla Royal Group di Kvych Ihor, azienda che si occupa di import export proprio con l'Ucraina. Una volta raggiunto poi il confine polacco, i beni verranno smistati con dei furgoncini nei vari check point. Questa iniziativa continuerà fino a quando sarà necessario.

San Salvo: Pro Loco San Salvo in via Martiri d’Ungheria, lunedì dalle ore 10:00 alle ore 11:00, martedì dalle ore 17:30 alle ore 18:30, mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 11:00, giovedì dalle ore 17:30 alle ore 18:30, venerdì dalle ore 10:00 alle ore 11:00, sabato dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

Il materiale raccolto sarà consegnato ai volontari della comunità ucraina della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Lanciano.

Pollutri: Anche la Pro Loco Pollutri APS, aderisce all'iniziativa promossa dall'associazione APS Bethel Italia, finalizzata alla raccolta di beni di prima necessità da destinare alla popolazione colpita dal conflitto. Sarà possibile donare presso la sede della Pro Loco in Corso Giovanni Paolo II, giovedi 3 e venerdì 4 marzo 2022, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30. Sulla pagina Facebook del Comune di Pollutri seguiranno aggiornamenti sui prossimi giorni di raccolta e beni necessari.

La pagina è in aggiornamento.





l.s.