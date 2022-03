San Salvo, intitolata una strada a Croce Tano

SAN SALVO - “L’intitolazione di questa strada è un ulteriore pubblico riconoscimento al grande merito che ha profuso Croce Tano nel promuovere la pratica sportiva del nuoto, in particolare tra i giovani offrendo loro un'alternativa credibile alla strada”. Sono le prime parole pronunciate dal sindaco Tiziana Magnacca nello scoprire la targa della strada che collega via Traversa di Pio IX alla piscina comunale, già intitolata a Croce Tano scomparso in maniera prematura nel 1998.

A fianco del sindaco la sorella di Croce, Amalia Tano, il presidente della Cooperativa Millesport Gianmichele Fidelibus, il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano, gli assessori Tony Faga e Maria Travaglini e la consigliera Emanuela De Nicolis. Presente anche Carla Zinni, il vice sindaco di Casalbordino, paese d’origine della famiglia Tano.

Nel suo intervento il sindaco ha ripercorso il lavoro svolto da Tano Croce con la piscina che nella seconda metà degli anni Ottanta diventa punto di riferimento per tutto il territorio con migliaia di presenze. Impianto natatorio di riferimento che ha ospitato gare nazionali e regionali “riuscendo anche a fare promozione della nostra città e della nostra nota capacità di accoglienza”.

Il sindaco ha ringraziato il presidente Fidelibus per il notevole impegno, anche finanziario, nel valorizzare la piscina, dando vita allo Sport Village in grado di offrire un ampio ventaglio di modalità per praticare lo sport, al passo con i tempi.

Fidelibus ha evidenziato come tra i soci della Millesport sia ancora vivo il ricordo dello scomparso presidente “del quale conserviamo ancora il rigore e gli insegnamenti” e tutto ciò “ci incoraggia a proseguire con la stessa passione che ci metteva lui nelle cose che faceva. È stato per tutti noi un grande esempio”.

Un ringraziamento all’Amministrazione comunale è infine venuto dalla famiglia di Croce Tano con l’intervento di Elisa Milanese, che con passione ha ricordato lo zio scomparso.