Nasce "Cooperazione digitale", il progetto di Google e Alleanza delle Cooperative

ROMA - Google ha annunciato ieri il proprio supporto alla nascita di "Cooperazione Digitale", un progetto pluriennale di Alleanza delle Cooperative Italiane che supporterà la digitalizzazione delle imprese cooperative e non profit.

Cooperazione Digitale nasce da un confronto con il Ministero dello Sviluppo Economico sul tema della trasformazione digitale delle imprese italiane e sarà realizzato grazie a un fondo da 3,5 milioni di euro di Google.org, la divisione filantropica di Google impegnata sulle principali sfide della nostra società attraverso finanziamenti, innovazione tecnologica e competenze tecniche, per supportare le comunità più vulnerabili e offrire una maggiore equità e inclusione.

Alleanza delle Cooperative selezionerà un gruppo di imprese che andranno ad accompagnare la trasformazione digitale di 500 realtà italiane, prevalentemente cooperative e non profit, dando priorità a quelle impegnate in contesti periferici o marginali, in particolare create da donne e giovani, rigenerate dai lavoratori (“workers buyout”), o ancora alle cooperative che gestiscono i beni confiscati alle mafie. Le imprese interessate potranno così intraprendere un percorso di innovazione digitale e di inclusione in un network collaborativo e sostenibile, grazie ad attività di consulenza e programmi di implementazione tecnologica.

L’obiettivo del progetto Cooperazione Digitale è permettere di cogliere le opportunità della trasformazione digitale anche a quelle imprese che da sole non riuscirebbero a farlo, e allo stesso tempo rafforzare l'ecosistema dell'imprenditoria cooperativa e non profit ad alta tecnologia. Così il progetto mira a creare opportunità di impiego in particolare per i soggetti maggiormente in difficoltà, e a mettere anche le cooperatrici, i cooperatori e le imprese più vulnerabili nelle condizioni di cogliere le opportunità offerte dal PNRR nella sinergia che il digitale abilita tra tutte le 6 missioni presenti nel piano italiano.

Presente all'incontro di ieri a Roma anche Fabio Travaglini, candidato sindaco alle prossime amministrative di San Salvo, in veste, in questa occasione, di presidente nazionale dei giovani della AGCI (Giovani Cooperatori) e vicepresidente della AGCI Abruzzo.

"L'Alleanza delle Cooperative avvierà un processo di digitalizzazione e formazione di 500 cooperative - dice Travaglini -, dando preferenza alle cooperative animate da giovani, donne e cooperative di zone periferiche, quindi che operano in contesti di marginalità intesa a 360 gradi, sia territoriale che sociale. Parliamo di 3,5 milioni di euro che arriveranno a 8 nel corso dei 3 anni, ed è sicuramente l'intervento più sostanzioso fatto da Google in Italia per il non profit, che darà una visibilità impressionante alle cooperative che hanno una missione sociale e - conclude Travaglini - soprattutto aumenterà, nell'ottica della transizione digitale, le competenze sul territorio in quel settore".