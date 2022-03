Vasto, martedì 8 l’incontro “PNRR: le opportunità per il turismo"

VASTO - Martedì 8 marzo alle ore 16:00 nell’Aula Consiliare “G. Vennitti” del Municipio è in programma un incontro dal titolo “PNRR: le opportunità per il turismo". Un appuntamento - ha spiegato il sindaco Francesco Menna - che rappresenta l’opportunità per le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica e tutte le imprese del comparto turistico che consentirà di analizzare i meccanismi di accesso agli investimenti”.

“Gli operatori del settore avranno l’occasione di approfondire come richiedere i fondi e realizzare interventi per la riqualificazione e rinnovo delle strutture ricettive e la digitalizzazione. Si tratta – ha evidenziato l’assessore con delega al turismo Licia Fioravante - di interventi di assoluto rilievo, funzionali a riconoscere una serie di incentivi agli operatori del settore