Via Verde, l’Associazione Oasi soddisfatta della soluzione indicata dalla Provincia

VASTO - L’Associazione OASI, che raccoglie l’adesione degli operatori economici della zona industriale di Punta Penna di Vasto, esprime in un comunicato ampia soddisfazione per la soluzione indicata dalla Provincia di Chieti, in relazione al tracciato della Via Verde della Costa dei Trabocchi.

"Ancora una volta si dimostra vincente e di gradimento, la metodologia partecipativa nei processi decisionali - si legge nella nota -, dove hanno trovato il giusto accoglimento le indicazioni espresse dall’Associazione Oasi.

Si è così trovata, di comune accordo, una soluzione che tra l’altro assicura la massima sicurezza e la fruibilità di un’infrastruttura di grande richiamo turistico e nel contempo non interferisce con l’attività tipica della zona industriale interessata dal transito di mezzi pesanti.

L’Associazione Oasi ringrazia, per il lavoro svolto, i tecnici e i referenti politici - conclude la nota - che hanno consentito lo studio della variante. Un modello operativo di buon governo che può e deve essere replicato anche in futuro".