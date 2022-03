Vasto. Il Comune istituisce uno sportello per le Zone Economiche Speciali

VASTO - Il Comune di Vasto ha istituito, presso il servizio lavori pubblici e urbanistica, al secondo piano degli ex palazzi scolastici in corso Nuova Italia, uno sportello interamente dedicato alle Zone Economiche Speciali.

Proposito dell’ufficio, aperto ogni venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, è quello di seguire l’intera programmazione e offrire supporto alle aziende interessate in modo da rapportarsi in maniera diretta con il commissario straordinario di governo prof. Mauro Miccio.

Il coordinatore dell’ufficio è stato individuato nel segretario generale dott. Aldo D’Ambrosio, con un'unità indicata dal commissario Miccio, un'unità di personale (ing. Francesca Di Gregorio) assegnata dal dirigente attività produttive avv. Luca Mastrangelo e un'unità (arch. Gisella la Palombara) indicata dal dirigente Urbanistica avv. Stefano Monteferrante.

“Un ottimo risultato che darà servizio al territorio. È un punto informativo che abbiamo immediatamente provveduto ad istituire dopo l’incontro che c’è stato con il Commissario straordinario prof. Mauro Miccio, che ringrazio per l’immediata disponibilità ed invito non solo a tornare per altri incontri pubblici, ma anche a dialogare con le imprese che vorranno presentare delle istanze” ha dichiarato il sindaco Francesco Menna.

“Sono tanti i quesiti in merito alla realizzazione della Zes a Vasto che ci vengono sottoposti ed il ruolo dell’ufficio comunale vuole essere quello di facilitare il dialogo con tutti i portatori d’interesse” ha dichiarato l’assessore allo sviluppo economico Anna Bosco. “La zes potrebbe rappresentare un’occasione importante per cogliere le opportunità offerte dal Piano di ripresa e resilienza e far ripartire l’economia post - Covid”.

È stata attivata una mail dedicata: ufficiozesvasto@comune.vasto.ch.it

Per info contattare il numero 0873309454