San Salvo, in mattinata la manifestazione di solidarietà per l’Ucraina - FOTO

SAN SALVO - L'istituto omnicomprensivo "Mattioli-D'Acquisto", l'istituto "Gianni Rodari" e diverse associazioni cittadine hanno tenuto questa mattina una manifestazione di solidarietà per l'Ucraina, coinvolta nello scontro con la Russia da ormai diversi giorni.

Il raduno è partito alle ore 11 in piazza della Pace. Il corteo, aperto dal Gonfalone della Città di San Salvo, ha attraversato via Istonia e via Roma per poi terminare in piazza Giovanni XXIII.

L'iniziativa è stata promossa anche sulla pagina Facebook della Città di San Salvo.