L’addio al maestro di kung fu Ivan Vincenzi

VASTO - "Il maestro Shi Fu Ivan Vincenzi non riesce a vincere la sua battaglia e lascia a tutti senza respiro e senza parole, lui che di parole le ha sempre avute tante e per tutti. Persona squisita, buona, disponibile, per bene, con un cuore grande per tutti, un fratello maggiore, ha sempre messo tutto verso gli altri, bastava chiamarlo ed era lì sempre, con suo sorriso la sua risata immensa".

Così il maestro De Palma Carmine ricorda Ivan Vincenzi: "Era quello che faceva gruppo, quello che aveva mille idee, quello che ti dava mille consigli e anche "cazziatoni" se ci volevano, ma poi ti abbracciava e ti faceva capire che ti voleva bene.

Pilastro della nostra scuola di kung fu Shaolin Sanda di Termoli, Petacciato e Vasto da 30 anni, maestro buono con tutti, sempre vicino a tutti e a me, abbiamo insieme formato mille bambini, ragazzi, adolescenti, adulti, abbiamo visto crescere nel vero senso della parola molti bambini di 5, 6, 7 anni che sono stati con noi e che adesso sono maggiorenni, li abbiamo accompagnati nei mille viaggi sportivi in tutta Italia da nord a sud e le isole, siamo stati in Europa, abbiamo viaggiato tanto e siamo riusciti ad avere anche tante soddisfazioni dai nostri ragazzi.

Questa è una grande perdita per tutti coloro che lo conoscono e per la famiglia. Non possiamo che ricordare ogni istante della sua vita trascorsa con noi: mille pensieri, momenti, viaggi, cene e le esibizioni nelle varie piazze d’Italia.

Ci mancherai a tutti, maestro Ivan e mancherai tanto a me...

Ti voglio bene, il tuo amico/fratello".