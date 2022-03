Monteodorisio, al via una raccolta di generi di prima necessità per l’Ucraina

MONTEODORISIO - Il Comune di Monteodorisio ha organizzato una raccolta per l'emergenza umanitaria in Ucraina che si svolgerà da oggi a domenica 6 marzo, dalle ore 16 alle ore 18.



Questi i generi raccolti: kit pronto soccorso (IFAK); tachipirina, Nimesulide, antibiotici, Oki, acqua ossigenata, Betadine etc.;

materiale per bendaggi (bende sterili, garze sterili, cerotti, acqua ossigenata, Betadine, ovatta etc.);

walkie-talkie (+batterie);

power bank;

torce elettriche;

prodotti per bambini (cibo per bambini, pannolini, salviettine umidificate usa e getta, etc.);

prodotti per l'igiene (saponi, shampoo, sapone intimo, dentifricio, spazzolini, etc.);

prodotti a lunga conservazione (cibo secco in scatola, latte a lunga conservazione, ecc.); sacchi a pelo.



I punti di raccolta sono presso le sedi della protezione civile "Valtrigno" e "Il Castello").