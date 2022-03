Lettera al sindaco: "A Cupello disservizi per la raccolta dei rifiuti al mercato"

CUPELLO - In una lettera aperta al sindaco Di Florio, il Gruppo Consiliare "Insieme per Cupello" lamenta disservizi per quanto concerne le pulizie delle aree di mercato di Cupello: "Signor SINDACO - si legge nella lettera - Le scriviamo la presente breve nota per segnalarLe che ci vengono segnalate ripetute violazioni dell’articolo 26 ‘Servizio di pulizia aree di mercato’ del contratto di servizio in essere tra il comune di Cupello e la società SAPI SpA appaltatrice del servizio.

Ci risulta che nella giornata del Venerdì, riservata al mercato settimanale, la raccolta dei rifiuti prodotti non avvenga con la puntualità prevista così come non c’è una pulizia accurata a ridosso di quelle aree dove vengono esposti e venduti dagli ambulanti i prodotti di genere alimentari la cui marcescenza risulta anche maleodorante.

E’ un evidente disservizio che ci permettiamo di evidenziarLe sperando in un suo solerte ed immediato intervento teso a porre una fine drastica ed immediata al fenomeno che qui Le segnaliamo; diversamente, per la parte che ci compete, non tralasceremo nessuna iniziativa politica ed istituzionale atta al pieno e puntuale rispetto del contratto di servizio da essa sottoscritta con codesto Comune.

In attesa di riscontro, con l’occasione, La salutiamo cordialmente".