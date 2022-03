Vasto: tornano le maschere a Palazzo d’Avalos

VASTO - Dopo una lunga pausa, in coda ai festeggiamenti per il Carnevale, tornano le maschere a Palazzo d’Avalos. Sabato 5 marzo 2022 dalle 17:00 alle 19:00 in Pinacoteca un pomeriggio dedicato alla lettura dei miti e di storie antiche.

Insieme agli educatori museali i bambini tra i 6 e i 10 anni potranno poi realizzare la loro maschera calandosi nei panni degli attori e degli istrioni della commedia greca e romana.

L’iniziativa è gratuita. Per info e prenotazioni: Musei Civici di Palazzo d’Avalos, piazza Lucio Valerio Pudente, Vasto.

Tel 0873 367773 (in orario di apertura dei musei) cellulare: 334 3407240.