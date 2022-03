Torna la "festa del marzolino" organizzata dall’associazione romena di Vasto

VASTO - Un filo di tessuto bianco e uno di tessuto rosso intrecciati: il bianco a significare la purezza, la neve che sparisce, il rosso a significare la vita, la primavera che arriva. E' il "marzolino", un amuleto che secondo la tradizione balcanica si regala il 1 marzo in segno di fortuna serenità e salute.

Si tratta di una festa antichissima perché di tradizione romana. Marzo, infatti, era il primo mese del calendario romano, dedicato al dio Marte, e dava il via al nuovo anno. Una tradizione portata dai romani in Romania che viene rispettata da 2000 anni e che viene festeggiata proprio con la festa del Marzolino. E quest'anno non fa eccezione: "La festa del marzolino" si terrà infatti domenica 6 marzo alle ore 15 presso il Polo bibliotecario comunale Raffaele Mattioli di Vasto.

A parlarci dell'evento, approntato dalla comunità romena, è il presidente dell'associazione romena a Vasto, Irina Ilona Lazar: "La festa della primavera quest'anno giunge alla sua settima edizione - dice Irina - o meglio alla sesta, dal momento che l'anno scorso eravamo in lockdown e non abbioamo potuto organizzare nulla. E quest'anno sarà più completa, dal momento che l'associazione romena di vasto farà la donazione di 100 volumi in lingua romena alla biblioteca vastese, come ringraziamento per i 100 libri in lingua italiana donati a luglio scorso alla biblioteca romena. E' inoltre prevista l'istituzione della prima edizione di un premio di eccellenza che si chiamerà "Romeni in Abruzzo" - conclude Irina - e sarà un riconoscimento a tre persone romene che si sono particolarmente distinte sul territorio Abruzzese nel corso degli anni".