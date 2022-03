San Salvo: l’associazione Atletica Solidale presenta le sue nuove iniziative

L’Atletica Solidale

SPORT, SALUTE & SOLIDARIETÀ

Dall’unione tra la passione per lo sport, l’attenzione per la salute e di valori quali il rispetto e la generosità, nasce l’associazione sportiva dilettantistica Atletica Solidale. L’associazione, con sede a San Salvo, è stata fondata nel 2008 da un gruppo di amici con il piacere di correre e di partecipare alle gare podistiche, sia a livello nazionale, sia nel circuito regionale il Corrilabruzzo.

Negli anni, l’Atletica Solidale è diventata sempre più numerosa, oltre al gruppo dei corridori si è formato un vero e proprio gruppo di camminatori. Quest’importante novità, ha permesso di aggiungere al classico allenamento collettivo domenicale altri appuntamenti infrasettimanali, come le passeggiate di gruppo sia a San Salvo città sia alla marina. Inoltre, l’associazione organizza escursioni natural-culturali alla scoperta delle zone paesaggistiche del territorio italiano.

L’Atletica Solidale, ha saputo adattarsi ai tempi moderni, pur continuando a sostenere lo sport, non solo come momento agonistico ma, soprattutto, come momento di educazione, salute, socializzazione e solidarietà. Alcune iniziative ludico sportive rivolte ai bambini, come Corriamo per l'ORO e SalùTiAmo sono esempi concreti di come l’Atletica Solidale è riusciata a coniugare la solidarietà con lo sport.

La presenza dello sport nella vita quotidiana, ha innumerevoli effetti benefici, equivale a mettersi in gioco con se stessi, ad essere stimolati al miglioramento continuo per perseguire i propri obiettivi, tutte azioni che rafforzano l’autostima. Inoltre, se alla costante pratica sportiva, si abbina uno stile di vita sano ed una corretta alimentazione, può migliorare lo stato psico-fisico quindi ridurre i livelli di stress.

In ottica futura l’Atletica Solidalesi sta impegnando, passo dopo passo, a nuove iniziative rivolte a tutti coloro che amano lo sport. Se avete il piacere di unirvi all’associazione, è possibile scrivere alla mail atleticasolidale08@virgilio.it





Il direttivo dell’Atletica Solidale