San Salvo: domani si scende in piazza per la pace in Ucraina

SAN SALVO - L'istituto omnicomprensivo "Mattioli-D'Acquisto", l'istituto "Gianni Rodari" e diverse associazioni cittadine presentano una manifestazione di solidarietà per l'Ucraina, coinvolta nello scontro con la Russia da ormai diversi giorni.

Il raduno inizierà in piazza della Pace, per poi terminare in piazza Giovanni XXIII, mercoledì 2 marzo, a partire dalle ore 11:00.

L'iniziativa è stata promossa anche sulla pagina Facebook della Città di San Salvo.

l.s.