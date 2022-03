L’avvocato abruzzese che va in auto fino in Ucraina a soccorrere i compaesani

VASTO - L'avvocato Benedetto Graziano, abruzzese di Guardiagrele, da circa 7 anni trapiantato in Ucraina, dove ha anche trovato moglie, si sta dirigendo in automobile alla frontiera tra Ungheria e Ucraina per aiutare i profughi e rintracciare famiglie di compaesani. Nel suo lungo viaggio è accompagnato dalla moglie. Zonalocale lo ha raggiunto telefonicamente. «Da quel che mi risulta da contatti diretti nelle varie frontiere, a livello alimenti ci siamo, il problema è a livello logistico, non ci sono mezzi di trasporto. Ero tornato da poco tempo, ora vado lì, ci sono tantissimi connazionali che chiedono aiuto. Cercherò di fare quello che è necessario per aiutarli a raggiungere il primo luogo di raccolta, devo pure trovare la famiglia di compaesano. Non so ancora se arriverò in Ucraina con l'auto o la lascerò in Ungheria, quest'ultima è una possibilità, ma non c'è altro mezzo per muoversi. Il centro di raccolta è la prima area di servizio all’inizo dell’autostrada ungherese, che dista comunque 50 chilometri dall'uscita della dogana. Non si possono percorrere a piedi 50 km». Infine un consiglio per tutti coloro che vorrebbero spedire aiuti al popolo ucraino: «Contattare l'ambasciata per conoscere le reali esigenze, mandare roba a caso significa rischiare che vada persa».