Juniores regionali, la Bacigalupo a Fossacesia resta imbattuto

VASTO - Nonostante la qualificazione alle fasi finali già in tasca, la Bacigalupo Vasto Marina Under 19 nel campionato Juniores regionali continua a mantenere l'imbattibilità, la cui striscia si è prolungata ora a ben 11 partite consecutive. I ragazzi di Michele Antonino in casa dell'Union Fossacesia sono andati anche vicino alla vittoria, sfumata soltanto negli ultimi minuti.

La Bacigalupo è andata inizialmente avanti al 25° con Nicolò Lemme, un vantaggio che i biancazzurri hanno tenuto per larghi tratti di match prima di essere raggiunti al 70°. Ancora Nicolò Lemme, cinque minuti più tardi, ha riportato avanti i suoi, ma al 90° i padroni di casa hanno fissato il risultato sul 2-2 finale.

L'Ortona invece ha sbancato il Comunale di Casalbordino con un netto 6-0, continuando a sperare per la qualificazione alle fasi finali. Al momento è la differenza reti a premiare i gialloverdi rispetto al Manoppello Arabona, ma tutto si deciderà nelle ultime due giornate.

g.d.c.