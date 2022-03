Il quartiere di Sant’Antonio a Vasto si è svegliato imbiancato

VASTO - Questa mattina i residenti del quartiere Sant'Antonio a Vasto si sono svegliati sotto un sottile strato di neve. I fiocchi sono scesi durante la notte, come coronamento al freddo intenso registrato in questi giorni. La circolazione è comunque regolare e a Vasto centro non si registrano nevicate. Ma il cielo plumbeo al momento non promette niente di buono. Seguono eventuali aggiornamenti.