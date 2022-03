"La maggioranza di centrodestra è ben solida, nessun fallimento dell’amministrazione"

SAN SALVO - "Come si può arrivare a credere che ci sia il fallimento della giunta Magnacca perché due assessori si sono dimessi? La maggioranza in Consiglio Comunale – a differenza di quanto sia accaduto nel passato al centrosinistra – è ben solida, coesa e consapevole di aver fatto il proprio dovere verso la Città realizzando cose concrete. Per i cittadini le defezioni dei due assessori poco contano".

E' quanto dicono gli esponenti dei gruppi consiliari di San Salvo Città Nuova, Lista Popolare, Per San Salvo in risposta a quanto sostenuto nella giornata di sabato da cambiamo San Salvo (leggi qui). "E’ ben visibile a tutti - continuano i consiglieri - cosa l’Amministrazione Comunale sia stata capace di realizzare in questi 10 anni. Il lavoro è visibile, si può toccare con mano: la comunità sansalvese può andarne orgogliosa. Nessun fallimento visto che abbiamo portato a termine il mandato e non interrotto.

Nessuno fallimento del centrodestra che è uno e resta unito e non certo diviso in più fronti come si può constatare dall’altra parte della

barricata. Nessun fallimento dell’Amministrazione Comunale, dunque.

Il fallimento è quello delle idee, dei principi, dei valori, dellacoerenza, del rispetto nei confronti degli elettori che votano con chiare indicazioni di schieramento e della parola data. Questo sì che è il fallimento da parte di chi ha deciso di lasciare l’impegno preso!

Sono questi, purtroppo, i passaggi disinvolti che rendono non credibile l’impegnò civico, ancor prima della politica.

I personalismi e gli opportunismi insieme alle convenienze, sono il vero fallimento. Tuttavia - concludono - si vede che chi si somiglia si piglia. Non ci fu detto mai così azzeccato".