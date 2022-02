San Salvo. Riaperto il Centro anziani "Evaristo Sparvieri"

SAN SALVO - "Oggi abbiamo riaperto il Centro anziani 'Evaristo Sparvieri' in nuovi e accoglienti locali per riprendere tutte le numerose attività dopo la chiusura della struttura della villa comunale che non presenta i necessari requisiti di sicurezza. Si riparte con rinnovato slancio per consentire agli anziani momenti di socialità per sentirsi più integrati e impegnati nella vita della città". E' il messaggio del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca in occasione della riapertura in via Liquirizia del Centro anziani Evaristo Sparvieri. SAN SALVO - "Oggi abbiamoin nuovi e accoglienti locali per riprendere tutte le numerose attività dopo la chiusura della struttura della villa comunale che non presenta i necessari requisiti di sicurezza. Si riparte con rinnovato slancio per consentire agli anziani momenti di socialità per sentirsi più integrati e impegnati nella vita della città". E' il messaggio delin occasione dellain via Liquirizia del Centro anziani Evaristo Sparvieri.

E' stato il vicesindaco Giancarlo Lippis a tagliare il nastro tricolore per una riapertura che ha un forte valore simbolico rispetto alla pandemia che ci ha costretti a interrompere le relazioni sociali. "Abbiamo bisogno di stare insieme, di fraternizzare e di portare avanti le tanti attività che negli anni avete portato avanti presso il Centro". Ha dichiarato Lippis che ha aggiunto: "Siete fondamentali per le vostre famiglie, per tramandare le tradizioni della città" ringraziando il presidente Antonio Santini per avere mantenuto uniti tutti i soci nonostante la chiusura della struttura.

Erano presenti la presidente delle Politiche sociali, Marilena Sarchione, gli assessori Maria Travaglini e Tony Faga e la consigliera Carla Esposito.

La sede è stata benedetta da don Beniamino Di Renzo, parroco della chiesa di San Nicola vescovo, che ha tra l'altro ricordato il valore dei nonni nella sua formazione: "Avete ancora tanto da dare nella bellezza dello stare assieme" .