Mountain bike, domenica 6 marzo il Trofeo Bistrot 69

CASALBORDINO - Una giornata attrattiva, domenica 6 marzo, quella che si prospetta a Casalbordino nell'ambito dello svolgimento del Trofeo Bistrot 69 di mountain bike.

Gli organizzatori della Polisportiva Casalbike-Team Iachini Cycling ce la stanno mettendo tutta nell'allestire una macchina organizzativa ben oliata sia nella preparazione del percorso che tutto ciò che ruota attorno all'evento per la validità di prova inaugurale del Criterium Mtb Marathon a livello nazionale UISP e anche del campionato regionale d'inverno Uisp Abruzzo e Molise.

Da coprire tre giri di 14,7 chilometri cadauno per complessivi 44,1 chilometri con ritrovo alle 8:00 sul lungomare in via Bachelet (dinanzi il Bistrot 69) e partenza alle 10:00.

Spicca tra le novità l'invenzione del numero di gara personalizzato con nome e cognome di ciascun atleta e che varrà anche per tutte le gare del circuito regionale Uisp denominato I Sentieri d'Abruzzo (che racchiude sei prove, Casalbordino compresa).

Un altro aspetto che sarà sicuramente apprezzato da tutti i presenti la gastronomia locale grazie allo staff del Bistrot 69 (di cui è titolare Antonio Manes) con la possibilità di rimanere a pranzo a un prezzo convenzionato di 12 euro tutto a base di pesce.

Un'atmosfera simpatica e davvero coinvolgente quella che si respira a Casalbordino lido, dove si punta al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (fissato intorno alle 200 unità), la maggior parte provenienti da fuori regione.