U15 regionale, derby divertente tra Futsal Vasto e Vigor Lanciano

VASTO - È un derby divertente quello che va in scena al Nuovo Polo San Gabriele di Vasto tra le squadre Under 15 regionali del Futsal Vasto e della Vigor Lanciano. Alla fine vincono 4-3 i frentani, trascinati da un super Annibale, senza alcun dubbio l'MVP della sfida con 3 gol, che potevano essere anche di più con una maggiore precisione sotto porta.

Proprio lui sblocca il match in favore della Vigor dopo 10 minuti bucando la rete con il piattone destro, al termine di una bella percussione palla al piede. Prova a reagire il Futsal Vasto con Bozzelli al 12°, ma è ancora Annibale a segnare, cinque minuti più tardi, quando sugli di un calcio di punizione si gira, sistemandosi elegantemente palla prima con l'interno e poi con la suola, sfoderando un mancino imprendibile.

Prima della fine del primo tempo Annibale ha altre due occasioni per fare 3-0, che invece lo firma De Gori a inizio ripresa. Il Futsal Vasto però, sotto di tre, non affonda, piuttosto reagisce. Bozzelli rimette in partita i suoi direttamente da calcio di punizione e, dopo un altro paio di occasioni non concretizzate da Annibale, i biancorossi al 8° accorciano lo svantaggio a un gol con D'Ermilio.

La risposta della Vigor Lanciano non si fa attendere, quattro più tardi De Gori serve Annibale, che di prima intenzione, ancora con il suo delizioso mancino, firma la sua personale tripletta. Ma Bozzelli non ci sta, un paio di minuti dopo fa 3-4 tenendo vive le speranze dei suoi fino alla fine. Il gol del pari però non arriva e il derby va ai frentani, che in classifica staccano di tre punti il Futsal Vasto.

g.d.c.