Crisi Russia-Ucraina: annullato il Carnevale 2022 a San Salvo

San Salvo annulla i festeggiamenti del Carnevale 2022.

"Il Comune di San Salvo era pronto per festeggiare il Carnevale con un evento pubblico a beneficio di grandi e piccoli. Manifestazione dapprima rimandata per le condizioni meteorologiche, ma che ora si è deciso di annullare in considerazione dell’escalation di violenze e di dolore in Ucraina. Escalation che ha portato ieri all’annuncio da parte della Russia di aver armato le testate nucleari”.

Ad annunciarlo l’assessore alla Cultura Maria Travaglini che aveva programmato per il Carnevale 2022 uno dei primi eventi dopo lo stop ad ogni manifestazione per la pandemia.

“In questo clima di sconcerto, di dolore per le sofferenze del popolo ucraino, e di paura per le conseguenze per tutta L’Europa e per il nostro Paese, non sentiamo appropriato festeggiare alcunché” aggiunge il sindaco Tiziana Magnacca. “I sentimenti dei nostri cittadini sicuramente sono rivolti più verso la preghiera e di vicinanza al popolo ucraino affinché il clima da guerra mondiale possa presto diventare solo un brutto incubo” sottolinea il sindaco.

“Non è il momento di festeggiare. Verranno tempi migliori e con maggiore leggerezza di spirito torneremo in piazza con eventi gioiosi e allegri. Ora concentriamoci sull’aiuto concreto che come comunità possiamo fare per il popolo ucraino” conclude il sindaco di San Salvo.