Consiglio comunale di Vasto, approvata risoluzione di solidarietà per l’Ucraina

"Una bella pagina di condivisione quella che l'Assise Civica ha vissuto quest'oggi, nell'approvare una risoluzione urgente che non si limita a condannare l'attacco bellico messo in atto dalla Russia, ma soprattutto a dimostrare concreta solidarietà al popolo ucraino non solo per simboli ma fattivamente attraverso la piena disponibilità ad aderire al sistema di accoglienza dei profughi che l'Unione Europea sta redigendo". Queste le dichiarazioni del sindaco di Vasto Francesco Menna, a margine degli odierni lavori del Consiglio Comunale.

"Vasto è una comunità dal cuore grande - prosegue il sindaco - e la sincera partecipazione alle tristi vicende che stanno vivendo in questi giorni i nostri fratelli ucraini lo dimostra: il Comune concorrerà a promuovere le tante iniziative spontanee di solidarietà che si stanno mettendo in atto al pari di come sostiene la comunità ucraina residente in città."

"Sono particolarmente felice - ha concluso il primo cittadino - di aver visto approvato il mio emendamento che proponeva l'adesione del nostro Comune all'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina. È un atto di civiltà di cui andare fieri."

All’esito della risoluzione approvata verrà issata su Palazzo di Città la bandiera dell’Ucraina, i cui colori illumineranno uno dei principali monumenti cittadini.