Cavuoti, un tour de force felice tra prima squadra e Under 19

VASTO - È stato un vero e proprio tour de force quello che ha compiuto il centrocampista vastese Nicolò Cavuoti negli ultimi due giorni. Il centrocampista del Cagliari ieri è andato in panchina con la prima squadra mettendosi a disposizione di Walter Mazzarri per la partita in casa del Torino. Non ha vissuto la gioia dell'esordio in Serie A, ma ha comunque festeggiato l'importante vittoria dei sardi.

Poi, una volta fatto ritorno in Sardegna, si è subito concentrato sulla partita di oggi del Cagliari Primavera contro la SPAL, che lo ha visto in campo dal primo minuto. Ha giocato 67 minuti durante i quali, oltre a offrire un buon contributo soprattutto in fase difensiva, è andato pure vicino al gol. Alla mezz'ora del primo tempo, servito in area da Tramoni, gli si è presentata l'occasione di battere a rete, ma gli è uscito un tiro svirgolato. Un momento, che poteva essere sfruttato meglio, che spronerà il talento vastese a lavorare di più nella fase di finalizzazione.

Alla fine comunque il suo Cagliari è riuscito a rimontare la squadra ferrarese vincendo 4-2. Tra prima squadra e Under 19, Cavuoti ha potuto festeggiare ben due vittorie continuando con i suoi compagni l'incredibile ascesa nella classifica del Campionato Primavera, che ora vede la squadra rossoblù al 2° posto solitario, a -7 dalla Roma ma con una gara in meno.

