"Sos-tieni l’Ucraina" anche a Vasto raccolta di cibo e generi di prima necessità

VASTO - Cibo e beni di prima necessità per aiutare il popolo ucraino. L'ente di beneficenza Bethel Italia, filiale di Vasto, sta organizzando una raccolta lampo, riempiendo un camion da 7, 5 quintali, per inviare aiuti alimentari e beni di prima necessità al popolo ucraino. Tutto quello che i volontari raccolgono sarà consegnato personalmente da delegati Bethel, senza passaggi di consegne, direttamente agli sfollati di guerra rifugiati in Romania o fin dove i volontari riusciranno ad arrivare col loro camion. In particolare si possono donare disinfettanti; bende, ovatta, siringhe, alimenti secchi a lunga conservazione, alimenti e prodotti per bambini (omogeneizzati-pannolini e altri oggetti del genere), indumenti da uomo, donna e bambino, coperte. Per contribuire contattare il numero di cellulare 3492621542. Maggiori informazioni all'email segreteriadipresidenza@associazione-bethel.org o al numero verde 800608529.