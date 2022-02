Squadre e sportivi abruzzesi, il programma di questa domenica

VASTO - La domenica è il giorno dello sport per eccellenza. L'inizio della giornata è il momento giusto per vedere tutti gli appuntamenti in programma oggi, giorno in cui ci potrebbe anche essere l'esordio in Serie A del talento vastese classe 2003 Nicolò Cavuoti, convocato per Torino-Cagliari.

CALCIO

Serie D, girone F: Castelfidardo-Vastese (ore 14:35; Stadio Mancini di Castelfidardo)

Eccellenza: Capistrello-Bacigalupo Vasto Marina (ore 15:05; Stadio Comunale di Capistrello)

Eccellenza: Lanciano Calcio-Alba Adriatica (ore 15:05; Stadio Comunale Guido Biondi di Lanciano)

Promozione, girone C: Bucchianico-Ortona Calcio (ore 15:05; Stadio di Lettomanoppello)

Promozione, girone C: Scaffapassocordone-San Salvo (ore 15:05; Stadio Raciti Ciamponi di Scafa)

Promozione, girone C: Union Fossacesia-Athletic Lanciano (ore 15:05; Ortona)

Seconda categoria, girone F: Vasto United-Altinese (ore 15:05; Stadio Comunale di Cupello)

Seconda categoria, girone F: Virtus Vasto-Casalanguida (ore 15:05; Stadio San Paolo di Vasto)

CALCIO GIOVANILE

Giovanissimi regionali U15, girone B: Virtus Vasto U15-Vigor Don Bosco U15 (ore 12:05; Stadio San Paolo di Vasto)

Giovanissimi regionali U15, girone B: Virtus Lanciano U15-Atessa Calcio U15 (ore 11:05; Stadio Di Meco di Lanciano)

Giovanissimi regionali U15, girone B: Bacigalupo Vasto Marina U15-Curi U15 (ore 10:05; Stadio Fantini di Vasto Marina)

Giovanissimi regionali U15, girone B: Aquilotti San Salvo U15-Virtus Cupello U15 (ore 10:35; Stadio Vito Tomeo di San Salvo)

Allievi provinciali U17, girone unico: Vigor Don Bosco U17-Vastese Calcio U17 (ore 10:05; Salesiani Ezio Pepe di Vasto)

Allievi provinciali U17, girone unico: Miglianico U17-Virtus Lanciano U17 (ore 10:35)

CALCIO A 5 GIOVANILE

Under 15 regionale, girone B: Futsal Vasto U15-Vigor Lanciano U15 (ore 17:05; Polo San Gabriele di Vasto)

BASKET

Serie C gold: Farnese Pallacanestro-Vasto Basket (ore 18:00; Palazzetto dello Sport di Campli)

Serie D: Unibasket Lanciano-Virtus Montesilvano (ore 19:00; Palazzetto dello Sport di Lanciano)

PALLAVOLO

Serie A2: HRK Motta di Livenza-Impavida Ortona (ore 17:30; PalaPrata di Prata di Pordenone)

NICOLÒ CAVUOTI (CALCIO MASCHILE)

Serie A: Torino-Cagliari (ore 12:35; stadio Grande Torino di Torino)





g.d.c.