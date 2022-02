La Vasto Basket reagisce con un netto successo a Campli

VASTO - Dopo la delusione infrasettimanale data dalla sconfitta in casa contro il Teate Chieti, la Vasto Basket si riscatta in casa della Farnese Pallacanestro con un netto 86-57.

Partita senza discussione al PalaBorgognoni di Campli con la squadra di Di Salvatore che ha preso il controllo del match e non l'ha più perso prevalendo sull'avversario in tutti e quattro i quarti con i punteggi di 13-21, 27-45, 38-67, 57-86. I biancorossi consolidano così il terzo posto classifica raggiungendo quota 20 punti, due in meno dell'Unibasket Lanciano e dell'Amatori Pescara, quest'ultimo però nel week-end non è sceso in campo per il rinvio del match contro il Magic Basket Chieti.

Giovedì prossimo Raupys e compagni saranno attesi dal Pescara Basket per il recupero del match della 6ª giornata di ritorno.

g.d.c.