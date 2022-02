Giovanissimi regionali, è 1-1 nel derby vastese tra Virtus e PGS

VASTO - Si è disputata oggi la 17ª giornata del girone B del campionato Giovanissimi regionali Under 15, che aveva come partita di cartello il derby vastese tra Virtus Vasto e PGS Vasto. Le due squadre - allenate da due personaggi illustri del calcio vastese, la Virtus da Donato Anzivino, che da calciatore ha collezionato 135 presenze in Serie A con la maglia dell'Ascoli, e la PGS da Fiorenzo D'Ainzara, 28 partite e 3 gol in Serie A - hanno dato vita a un derby molto combattuto.

A passare in vantaggio è stata la PGS con un gol siglato da Di Virgilio direttamente da calcio di punizione. La Virtus Vasto poi ha agguantato il pari con Pisiscelli. Nonostante la rimonta subita, è un punto importante per i ragazzi allenati da D'Ainzara, che accorciano così la distanza sul terz'ultimo posto. Rammarico, invece, per la Virtus, che perde terreno dalle squadre di testa.

Innanzitutto dalla capolista Virtus Lanciano, che in casa ha battuto 2-0 l'Atessa, e poi dalla Bacigalupo Vasto Marina, che ha ottenuto un netto successo contro il Curi con il risultato di 14-1, trascinato da bomber Luca Valentini, che con altri 5 gol si è portato a 34 reti in questo campionato.

L'Aquilotti San Salvo contro i pari età del Virtus Cupello vince 3-1 con due gol su punizione di Griguoli, di cui uno dalla lunga distanza, portando a sei i punti di vantaggio sui cupellesi e a sette sulla PGS.

