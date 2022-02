Eccellenza, è grande Casalbordino: netto 5-0 con l’Angolana

CASALBORDINO - Oggi il pallone è comunque rotolato sui campi, nonostante qualche partita rinviata per neve. La 24ª giornata del campionato di Eccellenza abruzzese ha visto il successo di un grande Casalbordino, che ha surclassato la Renato Curi Angolana, battuta 5-0. Un successo significativo per la squadra di Di Simone, che centra il terzo risultato utile nelle ultime quattro gare, anche se la salvezza diretta, senza passare per i play-out, è ancora distante.

Cade l'Athletic Lanciano a Fossacesia nel testacoda della 17ª del girone C del campionato di Promozione. La capolista, l'Union Fossacesia, ha battuto con un perentorio 6-0 la squadra frentana, che non riesce a scollarsi dall'ultimo posto in classifica.

Vittoria di spessore per la Virtus Vasto nella 16ª giornata del campionato di Seconda Categoria. La squadra vastese ha infatti battuto 3-0 il Casalanguida secondo in classifica e si porta a meno due punti in classifica dal Vasto United, fermato sullo 0-0 dall'Altinese.

g.d.c.