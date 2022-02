Calcio, tante partite rinviate per l’emergenza maltempo

VASTO - In questa domenica il protagonista non è il pallone, ma la neve. A causa dell'emergenza maltempo che sta colpendo l'Abruzzo in questo ultimo week-end di febbraio sono stati ufficializzati i rinvii di molte partite delle squadre locali, in particolare nei campionati di Eccellenza e Promozione.

Già ieri c'era stata qualche avvisaglia negativa con la mancata disputa di alcuni match del calcio giovanile, tra cui quello della Vastese juniores contro il Castelnuovo Vomano.

L'elenco completo delle partite di oggi rinviate:

Eccellenza: Capistrello-Bacigalupo Vasto Marina

Eccellenza: Lanciano Calcio-Alba Adriatica

Eccellenza: Penne-Virtus Cupello

Promozione, girone C: Bucchianico-Ortona Calcio

Promozione, girone C: Scaffapassocordone-San Salvo

