Altobelli salva la Vastese nel finale: è 1-1 a Castelfidardo

VASTO - Se l'era vista brutta la Vastese, che però a Castelfidardo, nel match valido per la 22ª giornata del girone F di Serie D, nel finale è riuscita a strappare un pareggio grazie ad un gol di Altobelli.

La squadra di D'Adderio, priva di bomber Alessandro, è andata in svantaggio al 76°, quando i padroni di casa hanno segnato con Gega. Il quarto gol consecutivo subito dagli aragonesi negli ultimi 15 minuti dei match, dopo i tre incassati la settimana scorsa contro il Matese, ma stavolta la reazione ha portato i suoi frutti con la rete del pari segnata dal difensore biancorosso.

Un pareggio importante per i vastesi, che portano a quattro i risultati consecutivi in trasferta e tengono il passo delle altre contendenti. Il Pineto e l'Atletico Fiuggi hanno infatti perso, rispettivamente contro Recanatese e Tolentino, mentre il Chieti, dopo cinque vittorie consecutive, è stato fermato in casa dalla Vastogirardi. In questo modo i biancorossi accorciano a due punti sulla zona play-off.

CLASSIFICA GIRONE F DI SERIE D

Recanatese 47

Trastevere 39 (una partita in meno)

Pineto 35

Tolentino 35

Atletico Terme Fiuggi 35

Chieti 34

VASTESE 33

Porto d'Ascoli 33

Vastogirardi 33

Matese 32

Notaresco 32

Sambenedettese 32

Montegiorgio 28 (una partita in meno)

Castelfidardo 24

Castelnuovo Vomano 24

Fano 23

Nereto 12

Aurora Alto Casertano 4

