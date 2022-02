Vastese, Bolami non chiude all’ipotesi cessione del club

VASTO - L'ok per la riapertura parziale dello Stadio Aragona non ha fatto cambiare idea al presidente della Vastese Calcio Franco Bolami, che non ha chiuso all'ipotesi cessione del club. Il patron biancorosso, a una settimana di distanza dalla conferenza stampa in cui aveva espresso l'intenzione di vendere il club al termine del campionato alla luce delle difficoltà relative alla questione stadio, in un'intervista pubblicata sui canali social della squadra, ha nuovamente invitato le cordate interessate a rilevare la società a farsi avanti, purché considerino il valore economico della Vastese Calcio.

Poi comunque ha rassicurato la tifoseria: "Se da oggi fino alla fine del campionato c'è un cambiamento generale e un'unione, ci rimettiamo in corsa e ci uniamo ancora di più perchè se stiamo vicini a questa squadra e a questa società l'anno prossimo sarà più facile ripartire". Al netto della disponibilità a lasciare il club, quello di Bolami sembra più un monito alle autorità competenti a dare attenzione alla Vastese e a cercare un dialogo.

A proposito di stadio, il presidente biancorosso ha annunciato che da lunedì sarà al lavoro con gli addetti ai lavori per capire quale settore riaprire al pubblico e quanti tifosi potranno accedere all'impianto dal prossimo match all'Aragona, previsto domenica 6 marzo contro il Notaresco. Domani invece la squadra di D'Adderio sarà di scena a Castelfidardo.

g.d.c.