Scerni, operai della Sapi al lavoro per la pulizia dei tombini

SCERNI - Gli operatori della Sapi hanno provveduto alla pulizia dei tombini di Corso Leonardo Umile, Corso De Riseis, via Santa Maria e tutti quelli della Pineta di Colle dei Sospiri.

La cura de territorio è fondamentale per prevenire disagi e disservizi durante la stagione delle piogge, per questo l'assessore Mario D'Ercole ha già pianificato gli interventi che si attueranno nei prossimi.