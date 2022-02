San Salvo. Celebrati i funerali dell’uomo morto per la caduta mentre potava un albero

SAN SALVO - Sono stati celebrati oggi a mezzogiorno, nella chiesa di San Nicola a San Salvo, i funerali di A.R. di 69 anni, l'uomo morto per le ferite riportate nella caduta mentre stava potando un albero su un cestello. L'incidente era avvenuto venerdì della scorsa settimana, l'uomo era stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Pescara dove è deceduto pochi giorni dopo. Una volta eseguito l'esame autoptico disposto dal magistrato che sta coordinando le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Vasto (una persona è indagata per omicidio colposo), la salma è stata riconsegnata ai familiari che hanno così potuto dare l'addio al loro caro. Le esequie sono state officiante da don Beniamino.