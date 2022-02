Peschetola, assist e vittoria contro la Juventus

CUPELLO - Lorenzo Peschetola si regala un assist per il suo 19° compleanno, festeggiato lo venerdì 18 febbraio.

Dopo aver scontato il turno di squalifica lunedì scorso, saltando la gara con il Bologna, oggi nel Derby d'Italia del Campionato Primavera contro la Juventus, nella posizione di trequartista, ha giocato la sua prima partita da 19enne.

Il talento cupellese stato protagonista anche nella prestigiosa sfida in casa dei bianconeri mostrando le sue grandi doti tecniche. Si è preso la scena in particolar modo al 22°, quando direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo ha realizzato con il mancino un bellissimo cross, a trovare la testa di Hoti, che non ha potuto non raccogliere l'invito del compagno infilando il gol dello 0-1.

Il numero 7 nerazzurro, anche ammonito nel corso del primo tempo per una trattenuta nei confronti di un avversario, ha poi continuato a fornire il solito contributo di qualità in entrambe le fasi fino al 65°, quando ha lasciato il posto a Valentin Carboni.

Nel finale poi l'Inter ha segnato la seconda e terza rete, ottenendo un successo che vale il sorpasso in classifica proprio ai danni della Juventus. Tanti sorrisi dunque per Lorenzo Peschetola.

