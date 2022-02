“No a trasformismi”, Cambiamo San Salvo invita a votare Mariotti

SAN SALVO - "Le dimissioni degli assessori Tonino Marcello e Fabio Raspa dalla giunta del Sindaco Magnacca sono la chiara dimostrazione del fallimento del centrodestra al governo della città". A dichiararlo è in una nota il movimento Cambiamo San Salvo che sostiene la candidatura a sindaco di Giovanni Mariotti.

"Tutto questo è avvenuto dopo la spaccatura seguita alla scelta del candidato Sindaco - continua il movimento - la quale ha portato alla luce le profonde divisioni da tempo esistenti all’interno della maggioranza. Lo stesso vice-sindaco Lippis ha annunciato, con un comunicato stampa, che insieme al suo gruppo sta riflettendo sul da farsi e sul dove collocarsi per la prossima tornata elettorale.

Questi avvenimenti dimostrano, qualora ve ne fosse ancora bisogno, il fallimento dell’attuale amministrazione sia sul piano politico sia sul piano amministrativo.

Gli esempi sotto gli occhi di tutti sono tanti: si può cominciare dal fatto che la nostra città regredisce e perde abitanti, per passare al problema della sicurezza e delle infiltrazioni malavitose che si sono radicate nel tessuto cittadino, fino ad arrivare al totale abbandono e

desertificazione del nostro centro cittadino.

San Salvo ha bisogno di cambiare pagina ed avere una amministrazione all’altezza del compito, che possa farla tornare a recitare un ruolo da protagonista nel nostro territorio e nella nostra Regione. Questo traguardo non può essere raggiunto con operazioni trasformistiche e cambi di casacca, finalizzate unicamente a mantenere il proprio potere personale.

Cari concittadini, stando alle insistenti voci sul passaggio degli assessori dimissionari all’opposto schieramento di centro-sinistra per sostenere la candidatura a sindaco di F. Travaglini, è necessario ricacciare indietro tempestivamente queste operazioni trasformistiche e di potere che stanno avvelenando la nostra città e allontanare gli uomini che utilizzano la pubblica amministrazione per il proprio tornaconto personale.

Attualmente l’unica alternativa alla destra, che ha fallito, ed ai vecchi giochi di potere è il Movimento Politico che sostiene la candidatura a Sindaco di Giovanni Mariotti.

San Salvo può davvero cambiare pagina - conclude il movimento - eleggendo a Sindaco Giovanni Mariotti, un professionista che da anni è al servizio della città e che lavorerà al servizio del bene comune. Questa è la sfida!"