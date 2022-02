Maltempo a Casalbordino: cadono tegole e alberi per strada. Diversi gli interventi

A Casalbordino acqua neve e brusco calo delle temperature con disagi alla circolazione, il maltempo sferza l’Italia con precipitazioni a carattere nevoso che insistono sia a bassa quota e sia sull’Appennino centrale. Si tratta di una perturbazione proveniente dal nord Europa con piogge e nevicate a bassa quota sulle regioni centrali tra cui anche l’Abruzzo. Previsti venti forti su buona parte del Paese.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso allerta meteo. La Protezione civile di Casalbordino, allertata dall’assessore alla viabilità Amerigo Tiberio, dalle prime ore di oggi sono in giro per garantire sicurezza e assistenza al territorio. Diversi gli interventi: in via Pescara, via Tavoleto, via Pozzacchio in località Verdugia.

Weekend invernale con maltempo, neve a bassa quota e temperature in brusco calo anche in tutta la provincia di Chieti, dove si registrano alcuni disagi dovuti alla perturbazione con strade interrotte dalla caduta di tegole e di alberi fin dalla mattinata di oggi.

''Sono per fortuna limitati i danni sulla viabilità ordinaria in territorio Casalese, grazie alla Protezione civile in poco tempo abbiamo ripristinato la viabilità", lo conferma l'assessore alla viabilità Amerigo Tiberio.