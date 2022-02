L’assise comunale torna a riunirsi lunedì 28, tra i punti sicurezza e bilancio / VIDEO

VASTO - Il Consiglio Comunale di Vasto tornerà a riunirsi in seconda convocazione lunedì 28 febbraio, alle ore 9:00.

Questi gli argomenti in trattazione.

1. Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art.243-bis, D.Lgs. n. 267/2000)

2. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n.20 del 04.02.2022 avente ad oggetto " Variazione al bilancio 2021-2023 Annualità 2022 in esercizio provvisorio - Lavori di somma urgenza per la difesa costiera dei tratti interessati da gravi fenomeni erosivi in località Vignola (art.175, commi 4 e 5-bis del D.Lgs.n.267/2000)

3. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n.23 del 10.02.2022 avente ad oggetto " Variazione al bilancio 2021-2023. Annualità 2022 in esercizio provvisorio a seguito di assunzione di n. 1 unità lavorativa a tempo determinato con fondi provenienti dall'Agenzia per la coesione territoriale ( art.175, commi 4 e 5-bis del D.Lgs.n.267/2000)

4. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n.30 del 17.02.2022 avente ad oggetto " Variazione al bilancio 2021-2023. Annualità 2022 in esercizio provvisorio. Finanziamento ministeriale per ampliamento posti nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI) Progetto SIPROIMI (art.175, commi 3 A), 4 e 5-bis del D.Lgs.n.267/2000)

5. Mozione ex art. 57 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Vasto per il "potenziamento delle condizioni di sicurezza del Vastese".

Riguardo alla situazione finanziaria del Comune, che ha già sollevato polemiche da parte dell'opposizione (leggi qui), alle quali è seguito il chiarimento da parte del sindaco Francesco Menna (leggi qui), e alla richiesta del potenziamento delle condizioni di sicurezza del Vastese (leggi qui), Zonalocale ha raccolto le dichiarazioni rispettivamente di Vincenzo Suriani e Francesco Prospero, consiglieri di Fratelli d'Italia.