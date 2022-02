Daniela Sabatino nella storia: fa 10 x 10 in Serie A

CASTELGUIDONE - Daniela Sabatino è entrata nella storia, raggiungendo la doppia cifra di gol nella Serie A femminile per la decima stagione consecutiva. A 36 anni suonati l'attaccante della Fiorentina, nata ad Agnone e orginaria di Castelguidone, è diventata la prima calciatrice a segnare almeno 10 gol in ognuna le ultime 10 stagioni, stabilendo così un record che non sarà facile battere per le sue colleghe.

Un primato incredibile che dimostra come la classe non invecchia mai, tenendo lontani i pensieri del ritiro dal calcio giocato per la numero 9 viola, che a giugno compirà 37 anni.

Il gol del record, valido per il momentaneo 2-1 nel match contro la Lazio, è quello di una attaccante pura come lei: cross dalla destra di Margherita Monnecchi e tiro di prima intenzione a battere Ohrstrom. La rete non è bastata per la vittoria perchè le biancocelesti al 89° hanno fatto 2-2.

Stavolta, il risultato però conta poco perchè Daniela Sabatino ha scritto la storia rendendo orgoglioso tutto l'Abruzzo, soprattutto la sua Castelguidone.

g.d.c.