Vasto. Il centrodestra chiede di esporre la bandiera dell’Ucraina

VASTO - I c VASTO - I c al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale, di esporre la bandiera dell'Ucraina in segno di solidarietà al popolo ucraino. onsiglieri comunali di centrodestra, Francesco Prospero, Vincenzo Suriani, Guido Giangiacomo, Antonio Monteodorisio e Sabrina Bocchino, hanno inviato una richiesta

Queste le premesse indicate nella richiesta: l'art. 11 della nostra Costituzione sancisce il ripudio della guerra "come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle concroversie internazionali"; l'attacco subito dall'Ucraina rappresenta un'aperta violazione del diritto internazionale e, se non prontamente condannato, potrebbe preannunciare "scenari inquietanti per l'intera umanità"; dalla guerra e dai conflitti internazionali nascono solo odio, distruzioni e rovine; anche i principi e i valori comuni su cui si basa la vita nell'Ue: libertà, democrazia, uguaglianza e Stato di diritto, promozione della pace e della stabilità, sono messi a rischio da questo insensato conflitto; è necessario prendere una posizione netta e chiara che condanni l'aggressione armata avvenuta negli ultimi giorni nell'Europa Centro-Orientale, manifestando., altresì, solidarietà al popolo ucraino; la bandiera dell'Ucraina, adottata nel 1918, è essa stessa un inno alla pace, poichè rappresenta il cielo blu (simboleggiante la pace) sopra i campi di grano (simboleggianti la prosperità).