Truffe ai danni di anziani. Due persone arrestate a Vasto

VASTO - Nella tarda mattinata di ieri, 24 febbraio 2022, i Carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vasto hanno tratto in arresto due persone di 49 e 43 anni, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine per pregiudizi penali e di polizia. La coppia, proveniente da Napoli a bordo di una Fiat Panda bianca, aveva contattato telefonicamente una donna anziana del posto, spacciandosi per il nipote e simulando la consegna di un plico mai ordinato, previa corresponsione di una somma di danaro pari a 4000 euro.

La donna, intuite le intenzioni truffaldine del telefonista, ha allertato la centrale operativa del Comando diretto dal maggiore Amedeo Consales, sull’utenza 112, segnalando l’anomalo contatto. I Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione della donna e, appostatisi in abiti civili, hanno atteso l’arrivo del fantomatico nipote. Individuata la vettura ed appurate le condotte illecite, i militari dell'Arma sono intervenuti bloccando entrambi i soggetti identificandoli in: M.P. 49 enne e C.F. 43 enne, entrambi napoletani.

I due soggetti sono stati condotti presso gli uffici della Compagnia Carabinieri per ulteriori accertamenti finalizzati a verificare se si siano resi responsabili nei giorni scorsi di episodi analoghi anche nei territori limitrofi. Fondamentale è stata la reazione della parte offesa che ha avuto la lucidità e la prontezza di allertare il 112 intuendo la minaccia del telefonista. Sono stati trattenuti in arresto presso le camere di sicurezza del Comando a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Vasto di turno, Vincenzo Chirico, e dovranno rispondere di truffa in concorso aggravata dalla minorata difesa dovuta all’età della parte offesa.