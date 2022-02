San Salvo, al via i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche

SAN SALVO - “Ed ora partiamo con altri miglioramenti della viabilità stradale e pedonale con l’eliminazione delle barriere architettoniche. Iniziano i lavori, già appaltati, in via di Palmoli con un importante intervento che ha la funzione di riqualificare un’arteria principale del nostro comune e di collegamento con quelli limitrofi”. Ad annunciarlo è il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca.

Il tratto di strada interessato a questa nuova progettazione comprende dalla rotonda di via Circonvallazione/corso Garibaldi-via di Palmoli sino ad arrivare, in direzione Ributtini, in prossimità di via Amilcare Ponchielli-via Donizetti.

“Le opere previste riguardano la demolizione completa degli attuali marciapiedi, attraverso l’abbattimento degli alberi e la rimozione dei pali di illuminazione, per la successiva realizzazione di nuovi marciapiedi a cui saranno ricollocati nuovi alberi di Pyrus Calleryana Chanticleer e nuovi pali di illuminazione” afferma l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis.

Dopo via Ripalta e le strade limitrofe comprese con via Il Caravaggio ora gli interventi dell’Amministrazione comunale riguarderanno via di Palmoli.

“Tutti interventi per migliorare la vivibilità e la qualità della vita dei nostri cittadini” conclude il sindaco Magnacca.