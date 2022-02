Laudazi su Zes e Piano regolatore portuale: "Una pietra tombale sul futuro"

VASTO - Edmondo Laudazi de Il Nuovo Faro torna a parlare del Progetto Calliope, rinviato per approfondimenti dall'Ordine del giorno del Consiglio Comunale di Vasto: "Noi, da tempo, sosteniamo che occorra trovare a Vasto un corretto equilibrio tra le zone costiere fragili e protette delle Riserve e le aree portuali della Z.I. di Punta Penna, da trasformare in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate - dice Laudazi - anche per il tramite di una attenta e particolareggiata riconversione degli usi ammissibili. Sosteniamo, inoltre, che basta edilizia residenziale e consumo del suolo lungo la costa a valle della S.S. 16; che è necessario rimediare a ritardi, superficiali ed incompetenti, commessi nella realizzazione della Via Verde e che occorre valorizzare il recupero delle emergenze monumentali dei trabocchi della nostra costa e delle attrezzature ferroviarie dismesse. Per ottenere questi risultati sono necessari solo progetti particolareggiati, pianificati dalla Amministrazione Comunale e che dicano, con chiarezza, cosa si può e cosa non si può fare lungo la costa vastese.

Proposte concrete e non ulteriori assurdi vincoli ambientali, partoriti contro lo sviluppo e contro i cittadini, come si vorrebbe fare dando seguito al nebuloso Progetto Calliope che promette finanziamenti ma ipotizza solo nuovi vincoli.

Crediamo, per altro, nelle capacità di progetto, di vigilanza e di controllo delle associazioni ambientaliste, ma ne evidenziamo le limitate capacità di gestione e non sopportiamo le azioni subdole, partorite dai tanti nemici della nostra terra che, con la scusa della salvaguardia degli ecosistemi fragili del vastese, operano da anni per deprimere la economia del nostro paese e tentano di svilire il nostro Porto ed il nostro territorio, con l’utilizzo artefatto di vincoli, quasi sempre immotivati e tecnicamente insostenibili.

Occorrono, invece, ai vastesi, ipotesi di sviluppo e di investimenti ecocompatibili per creare tanto nuovo lavoro ed occupazione.

Pensiamo, invece, cosa potrebbe ammantarsi - dopo aver sventato la aggressione opaca ed intrasparente al molo di levante del Porto di Vasto, che si deve allargare – dietro il tentativo di perseguire - in evidente contrasto con il vigente PRG, con il Piano Regolatore Portuale e con la perimetrazione della ZES - la doppia concomitante istituzione di una Riserva Marina estesa per 300 metri dentro il mare Adriatico e di un ampliamento delle aree vincolate a SIC su tutta la fascia di territorio da Punta Aderci e da Vignola/Casarza, fino alla Bagnante di Vasto Marina. Una pietra tombale sul futuro- conclude Laudazi - senza capo e ne coda e non decisa dai vastesi".