Bacigalupo, Andrea Tracchia nella Rappresentativa Nazionale U15

VASTO - È arrivata una bellissima notizia in ambito giovanile per il calcio locale. Il classe 2007 della Bacigalupo Vasto Marina Andrea Tracchia è stato convocato nella Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15 insieme al coetaneo Simone Salerno, che invece milita nella Virtus Lanciano.

La chiamata è arrivata da Roberto Chiti, allenatore della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15, in collaborazione con i Referenti Tecnici delle regioni Toscana, Marche, Umbria, Sardegna, Lazio e Abruzzo. I ragazzi sono attesi martedì 1° marzo, alle ore 12:30, al Centro Sportivo "Torre Angela" di Roma, dove alle ore 14:30 svolgeranno un'amichevole a ranghi contrapposti.

La Bacigalupo Vasto Marina attraverso i social ha manifestato tutto il suo orgoglio per questa grande novità: "È un'ulteriore grande soddisfazione per la Bacigalupo Vasto Marina e per Andrea, un ragazzo di prospettiva che negli ultimi anni con tanti sacrifici si è guadagnato con pieno merito la prestigiosa convocazione".

Stessa cosa ha fatto la Virtus Lanciano, che ha scritto: "Siamo felici per l'importante risultato conseguito frutto del lavoro, delle capacità e delle competenze che lo staff tecnico della Virtus Lanciano offre ai propri ragazzi".

